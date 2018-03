Por Lusa | 16:47

Pelo menos 375 pessoas chegaram à costa da ilha grega de Lesbos nas últimas 24 horas, um número recorde desde 2016, segundo o Centro grego para o Controlo e Prevenção de Doenças (KEELPNO).

De acordo com os dados divulgados pela entidade, entre os refugiados encontra-se uma centena de crianças.

Já hoje o ministro da Migração grego, Dimitris Vitsas, havia dito no parlamento que as chegadas de refugiados aumentaram 33% no primeiro trimestre de 2018.