Imagens de cavalo vítima de maus tratos gera indignação em Viseu

Animal foi encontrado junto à Avenida Dr. Alexandre Alves.

"Torna-se assim necessária chamar à atenção e por quem de direito, do referido senhor, pois como todos sabemos, os maus tratos a animais, é crime público. Esperando ter contribuído para o devido esclarecimento, apresentamos os nossos cordiais cumprimentos", pode ler-se.



De acordo com testemunhas no local, as imagens revelam o extremo cansaço do animal.

Um cavalo foi esta segunda-feira encontrado com alegadas marcas de maus tratos, junto à Avenida Dr. Alexandre Alves, de acordo com informação avançada pela autarquia local, em Viseu.As imagens do animal geraram um movimento de revolta entre os populares nas redes sociais, obrigando a que a página oficial de Facebook da Freguesia de Viseu deixa-se um esclarecimento à população, durante a manhã desta terça-feira.