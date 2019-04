Imigração e fronteiras marcam primeiro debate das eleições europeias em França

Por Lusa | 01:48

O primeiro debate das eleições europeias entre os 12 cabeças de lista em França centrou-se nos temas da imigração no continente e nas fronteiras dentro e fora da União Europeia.

O debate difundido pela France 2, canal público de televisão, durou cerca de três horas e meia e contou com 12 'cabeças de lista' às eleições europeias em França, focando-se maioritariamente nas políticas migratórias da União Europeia, desde a receção de refugiados aos migrantes económicos, nas fronteiras, na própria permanência da França no projeto europeu e nas questões ambientais.

Mesmo antes de começar, este debate foi alvo de polémica, já que Benoît Hamon, do movimento Génération-s, Florian Philippot, do partido Les Patriotes, e François Asselineau, do UPR, não tinham sido convidados a participar e recorreram à Justiça, tendo o juiz sido favorável aos candidatos, subindo assim para 12 o número de cabeças de lista presentes.