Importância para África do apoio de bancos como o BAD vai muito além do dinheiro - Fitch

O diretor do departamento africano da agência de notação financeira Fitch disse hoje que a importância do apoio das instituições financeiras multilaterais, como o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), vai muito além do valor que emprestam.

"Olhando apenas para os números, ha uma tendência para subestimar a importância destas instituições, que dão uma preciosa ajuda que vai para além do financiamento, porque dão apoio técnico, apoio à gestão orçamental e ao desenho das reformas", disse Jan Friederich.

Em entrevista à Lusa a propósito dos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, que se prolongam até sexta-feira em Malabo, a capital da Guiné Equatorial, Jan Friederich alertou que não se deve "olhar apenas para os números dos empréstimos para atestar a importância destes organismos com o BAD", acrescentando que a importância da ajuda "é muito maior que financiamento, é também dar aconselhamento político e apoio às políticas".