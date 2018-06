Imposto sobre tabaco devia ser canalizado para o SNS - associação de hospitais privados

Por Lusa | 19:57

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada sugeriu hoje que as receitas com o imposto sobre o tabaco sejam canalizadas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), significando quase um quinto do total do financiamento atual.

Óscar Gaspar falava na Convenção Nacional da Saúde, que hoje começou em Lisboa, lembrando que o subfinanciamento e a sub-orçamentação da saúde são realidades "há muitos anos".

O representante da hospitalização privada, em declarações posteriores aos jornalistas, indicou que canalizar o imposto sobre o tabaco para a saúde seria "considerar o SNS como uma prioridade".