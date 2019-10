Incêndio atinge castelo histórico em Okinawa, Japão

Um incêndio deflagrou hoje de madrugada no histórico Castelo de Shuri, em Okinawa, no Japão, tendo as chamas já destruído o salão prinicipal e outras estruturas deste monumento que é património da UNESCO, anunciaram as autoridades.

O alerta para o incêndio foi dado às 02:40 (17:40 de quarta-feira, em Lisboa) e o combate às chamas ainda mobiliza a esta hora vários operacionais.

O fogo, que teve início no salão principal, Seiden, já consumiu 4.200 metros quadrados do complexo, de acordo com a emissora NHK.