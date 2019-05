Um incêndio "perto de uma fábrica de madeiras" está a deflagrar em São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as operações de combate ainda estão em curso. Mobilizados para o local foram os bombeiros Sapadores de Gaia, Aguda, Valadares e Carvalhos.A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) indica que o incêndio deflagrou pelas 12h54, estando no local 25 homens, apoiados por sete viaturas.