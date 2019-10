Incêndio destrói veículo e provoca danos num armazém em Ponte de Sor

Um incêndio ocorrido este terça-feira num armazém de ferramentas e 'bricolage' situado na zona industrial de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, destruiu um veículo e provocou outros danos materiais, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.A Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que além do veículo ligeiro de mercadorias, o incêndio destruiu mercadorias, a instalação elétrica e provocou também danos no edifício.Segundo a mesma fonte, não há feridos a registar.De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 20h25, tendo sido mobilizados para o local, 18 bombeiros da corporação de Ponte de Sor, apoiados por cinco veículos, além da GNR.