Incêndio em armazém na zona lisboeta da Estrela extinto, há três feridos ligeiros

Por Lusa | 16:54

O incêndio que deflagrou hoje num armazém/oficina automóvel situado na freguesia da Estrela, em Lisboa, foi extinto às 16:11 e causou três feridos ligeiros, disse à agência Lusa o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Fonte do RSB explicou que, nas operações de combate às chamas, um bombeiro dos voluntários de Campo de Ourique partiu o braço direito na sequência de uma queda, enquanto um funcionário de 47 anos da oficina sofreu queimaduras no braço esquerdo e está a ser assistido no local e uma mulher teve de ser assistida por inalação de fumos.

O bombeiro ferido foi transportado para o Hospital de São José.