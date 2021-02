Incêndio em casa de saúde de Barcelos leva utente e funcionário ao hospital

Um utente e um funcionário da Casa de Saúde de S. José, em Areias de Vilar, Barcelos, foram hospitalizados após inalarem fumo e sofrerem queimaduras ligeiras num incêndio que deflagrou num quarto da instituição, ao final desta tarde.

O alerta foi dado pelas 17h56. "À chegada ao local, os meios de primeira intervenção já estavam ativos, a ala que incluía aquele quarto tinha sido evacuada e nós consolidámos a extinção do incêndio", explicou ao CM José Beleza, comandante da corporação de bombeiros, que mobilizou 15 operacionais para esta ocorrência.





O socorro às duas vítimas foi prestado pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (INEM) de Barcelinhos. Utente e funcionário foram posteriormente transportados para o Hospital de Barcelos.

A GNR esteve no local e investiga as causas do incêndio que deflagrou numa instituição que presta assistência nas áreas da psiquiatria, saúde mental e reabilitação psicossocial.