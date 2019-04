Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em fábrica de metalurgia em Sever do Vouga

Chamas ficaram apenas circunscritas à zona de pintura da fábrica.

11:03

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa fábrica de metalurgia situada na zona industrial de Padrões, em Sever do Vouga, Aveiro.



O alerta do fogo foi dado por volta das 09h50.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, o incêndio já se encontra em fase de rescaldo. Estão no local 21 operacionais e sete meios terrestres.



Ainda não se sabe qual foi a origem do fogo, no entanto as chamas ficaram apenas circunscritas à zona de pintura da fábrica Seveme - Indústrias.



Em Atualização