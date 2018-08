Incêndios: 14 fogos em curso em Portugal às 00:40, Monchique 'ocorrência importante'

Por Lusa | 00:50

O incêndio que lavrou desde 03 de agosto em Monchique, apesar de ter sido dado como 'dominado' na sexta-feira, é a única 'ocorrência importante' em destaque pelas 00:40 no 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Às 00:40, a informação disponível no 'site' ANPC registava 14 incêndios rurais em Portugal continental, combatido por 1.293 operacionais, apoiados por 412 viaturas, sendo o incêndio de Monchique, no distrito de Faro, a única 'ocorrência importante'.

O incêndio rural, considerado dominado hoje de manhã, deflagrou no dia 03 à tarde, em Monchique, distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).