Aprovada carreira de guarda-florestal e passagem de GIPS para unidade especial da GNR

Eduardo Cabrita sustenta que a aprovação permitirá concretizar "a anunciada contratação de 200 novos guardas florestais".

Por Lusa | 20:13

O Conselho de Ministros aprovou esta qinta-feira a criação da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, que passa a integrar os atuais GIPS, assim como o estatuto da carreira de guarda-florestal.

"Esta unidade visa dar o enquadramento adequado na orgânica da GNR ao crescimento feito este ano do GIPS (Grupos de Intervenção, Proteção e Socorro), que mais do que duplicaram a sua dimensão e capacidade de resposta e, por isso, passam a ter, no âmbito da orgânica interna da GNR, uma estrutura adequada", afirmou o ministro da Administração Interna.

Na conferência final após a reunião do Conselho de Ministros, que decorreu na Tapada de Mafra, Eduardo Cabrita sustentou também que a aprovação esta quinta-feira do estatuto e carreira da Guarda Florestal permitirá concretizar "a anunciada contratação de 200 novos guardas florestais".