Incêndios: Bombeiro gravemente ferido em acidente em Carrazeda de Ansiães

Um bombeiro de 33 anos ficou hoje gravemente ferido ao ser atingido por uma viatura durante o combate a um incêndio em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.

A vítima, um bombeiro da corporação de Sendim, no concelho de Miranda do Douro, ficou entalada entre o veículo e uma árvore e está hospitalizada "estável, consciente e orientada", de acordo com informações avançadas à Lusa pelo comando distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo o comandante, Noel Afonso, o acidente ocorreu ao início da manhã de hoje. O veículo que se encontrava parado a apoiar as operações de combate ao incêndio ter-se-á destravado e atingiu o bombeiro com a traseira.