Incêndios: 'Bunker' em aldeia da Lousã com capacidade para 150 pessoas

Por Lusa | 05:00

Mais de 150 pessoas podem refugiar-se em caso de incêndio ou tempestade num abrigo de betão construído pelos moradores de Vale de Nogueira, na Serra da Lousã.

Pouco mais de 30 aldeões, maioritariamente idosos, permanecem neste lugar do concelho da Lousã, que já teve perto de 200 habitantes no início do século XX, entre pequenos agricultores, pastores e carvoeiros, muitos dos quais partiram depois em busca de melhores condições de vida, sobretudo em Lisboa.

O grande incêndio que começou neste município do distrito de Coimbra, em 15 de outubro de 2017, e que se alastrou a outros concelhos, causando 50 mortos na região Centro, levou a Comissão de Melhoramentos de Vale de Nogueira a pensar em novas medidas de defesa da população.