Incêndios: Catarina Martins quer apoios à reflorestação no OE2019

Por Lusa | 18:34

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje que o Orçamento do Estado para 2019 "deve ter capacidade para responder" a projetos de reflorestação, de forma a ordenar as áreas ardidas ao nível económico e ambiental.

"Deve haver uma correspondência orçamental para a enorme importância que são os programas de reflorestação, que permitam limpar agora terrenos e proteger as linhas de água e, por outro lado, reflorestar, e que seja dos pontos de vista económico e ambiental, a melhor escolha para as populações", disse aos jornalistas Catarina Martins durante a visita que efetuou à freguesia de Alferce, no concelho de Monchique, no distrito de Faro.

A líder bloquista reuniu-se hoje com o presidente da Câmara de Monchique e visitou algumas zonas afetadas pelo fogo, que no início deste mês consumiu cerca de 28 mil hectares de floresta daquele concelho da serra algarvia.