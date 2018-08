Incêndios: Chamas queimaram mais de 70.000 hectares no Algarve em 2003

Por Lusa | 12:54

Os incêndios destruíram em 2003 mais de 70 mil hectares na região do Algarve, com dois grandes fogos a atingirem também Monchique, onde desde sexta-feira o maior fogo deste ano já queimou 27.000 hectares.

Segundo os dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), em 2003 os incêndios destruíram no Algarve 70.268 hectares, mais do que toda a área do concelho de Silves.

O maior fogo na região em 2003 foi o que deflagrou em Monchique a 10 de setembro, que alastrou a Silves e Odemira e queimou 27.610 hectares.