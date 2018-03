Incêndios: Coimbra acolhe espetáculo humorístico para ajudar vítimas dos fogos

Por Lusa | 11:57

A SOS Arganil promove a 18 de maio, no auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, o espetáculo "Rir por uma Causa Maior", que junta sete humoristas para apoiar as comunidades afetadas pelos incêndios de outubro de 2017.

O espetáculo vai contar com a participação dos humoristas António Raminhos, Diogo Batáguas, Guilherme Duarte, Jel, Luísa Barbosa, Paulo Almeida e Rui Cruz, informou hoje a SOS Arganil, associação criada após os incêndios de outubro de 2017 que procura apoiar as pessoas afetadas pelo incêndio no concelho de Arganil, distrito de Coimbra.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a associação sublinha que as receitas obtidas pelo espetáculo "revertem a favor das comunidades afetadas pelos incêndios de outubro de 2017, no concelho de Arganil".