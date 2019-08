Incêndios: Combate às chamas em Sabugal mobiliza 127 operacionais

O combate a um incêndio rural em Pousaflores do Bispo, concelho de Sabugal, distrito da Guarda, está a mobilizar 127 operacionais apoiados por 35 veículos, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo tem uma frente ativa e teve início às 22:22 de domingo.

Já o incêndio que deflagrou ao final da tarde de domingo no concelho de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, e que chegou a ter duas frentes ativas foi dado como dominado às 22:45, mantendo-se no local 68 operacionais, apoiados por 24 veículos.