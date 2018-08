Incêndios: DGS alerta para perigos de inalação de fumo e emite recomendações

Por Lusa | 20:50

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou hoje que a inalação de fumos ou de substâncias químicas e o calor podem provocar danos nas vias respiratórias e emitiu recomendações sobre como agir nestas situações.

"Existem lesões de inalação devidas ao calor que provocam obstrução e risco de infeção. Além da lesão pelo calor, há possibilidade de lesão pelas substâncias químicas do fumo que provocam inflamação e edema com tosse, broncoconstrição e aumento das secreções", alerta a DGS num comunicado divulgado a propósito do fumo que alastra na região do Algarve devido ao incêndio na serra de Monchique.

As crianças, os doentes respiratórios crónicos e os idosos são os mais vulneráveis.