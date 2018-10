Incêndios: Dois bombeiros com ferimentos ligeiros e 47 pessoas retiradas de casa

Por Lusa | 04:54

O incêndio que deflagrou no sábado na serra de Sintra, Lisboa, provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros, afetou uma casa de habitação e obrigou à retirada de 47 pessoas de casa, informou hoje a Proteção Civil.

A Câmara de Cascais e a Proteção Civil marcaram para hoje de madrugada, nos Paços do Concelho, um ponto de situação do incêndio que deflagrou no sábado à noite na zona da Peninha, serra de Sintra, tendo-se alastrado, entretanto, ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos que se fazem sentir e que obrigou a retirar de casa preventivamente 47 pessoas.

"Temos dois bombeiros feridos leves, que não inspiram cuidados, foram assistidos no local. E temos danos confirmados num veículo ligeiro e num anexo de madeira que ardeu na Figueira do Guincho e numa casa de habitação e dois anexos na zona da Biscaia", adiantou o comandante distrital de Lisboa da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANMP), André Fernandes.