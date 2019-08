Dois fogos em Pombal mobilizam 350 operacionais e nove meios aéreos

Dois incêndios que deflagraram esta tarde no concelho de Pombal, distrito de Leiria, estão a ser combatidos por cerca de 350 operacionais, apoiados por cem viaturas e nove meios aéreos.De acordo com a Proteção Civil, um dos incêndios, que deflagrou em povoamento florestal, pelas 16h00, na zona de Vale Morto, freguesia de Abiul, está a ser combatido por 224 operacionais, cerca de 60 viaturas e cinco meios aéreos.Cerca de dez minutos antes, um outro fogo deflagrou, igualmente em povoamento florestal do concelho de Pombal, na zona de Pipa, freguesia de Vila Cã.Aqui as chamas estão a ser combatidas por 126 operacionais, cerca de quatro dezenas de veículos e cinco meios aéreos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet.Os dois incêndios, que pelas 17:45 eram os dois únicos que estavam por dominar no território do continente, mobilizavam um total de 350 operacionais, uma centena de veículos e noves meios aéreos.Além destes dois fogos, registavam-se, pela mesma hora, 30 outros incêndios, cinco dos quais em resolução e 25 em conclusão.