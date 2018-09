Por Lusa | 03:24

Um incêndio no concelho de Alcanena, freguesia de Monsanto, distrito de Santarém, que lavrava desde as 23:08 de sábado, foi dominado, disse hoje à Lusa fonte do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"O fogo dominado à 01:30, e está em fase de rescaldo", afirmou à Lusa a mesma fonte. "Não há feridos a registar", acrescentou o CDOS de Santarém.

Durante a madrugada, o fogo chegou a ser combatido por 182 operacionais, apoiados no terreno por 51 veículos.