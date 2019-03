Incêndios: Dominado fogo em Castelo de Paiva

Por Lusa | 11:16

O incêndio que lavra em Castelo de Paiva desde a tarde de sexta-feira foi dado como dominado pelas 08:30 de hoje, mantendo-se no local 220 homens e 64 viaturas, disse à Lusa fonte do CDOS de Aveiro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, entre as 06:00 e as 08:00 esteve um meio aéreo envolvido no combate às chamas, mas nesta altura "já não é necessário", decorrendo as operações de rescaldo.

Cerca das 00:45 de hoje o incêndio continuava com uma frente ativa, que lavrava em direção ao rio Paiva, numa zona de acessos difíceis, mas estava a evoluir de forma favorável.