Por Lusa | 05:05

O incêndio de grandes dimensões que deflagrou no sábado em Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, já se encontra dominado, disse à agência Lusa fonte do comando operacional.

De acordo com Marinha Esteves, 2ª comandante operacional, o incêndio foi dominado às 04:12.

No terreno permanecem 155 operacionais e 52 veículos, adiantou à Lusa a mesma fonte.