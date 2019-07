Incêndios: Dominado fogo em Sobral do Campo - CDOS

O incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde perto de Sobral do Campo, concelho de Castelo Branco, foi dado como dominado às 01:58 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O fogo foi dado como dominado à 01:58. No entanto, os operacionais permanecem no terreno para consolidação do perímetro do incêndio", explicou fonte do CDOS de Castelo Branco.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 03:20 permaneciam no local 226 operacionais, apoiados por 68 meios terrestres.