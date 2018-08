Incêndios em Monchique não afetam reservas nos hotéis locais

Duas unidades hoteleiras situadas em Monchique não sofreram quaisquer danos devido aos fogos.

19:22

Os incêndios em Monchique não estão a provocar cancelamentos de reservas nos hóteis locais.



Duas unidades hoteleiras, situadas em Monchique, não sofreram quaisquer danos devido ao incêndio que lavra na serra de Monchique, no interior do Algarve, desde o início da tarde de sexta-feira, refere, em comunicado, a Região de Turismo do Algarve (RTA).



O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, indicou que o incêndio não está a ter "qualquer impacto a nível de cancelamento de reservas", situação que prevê que se mantenha, segundo avança o Jornal de Negócios.