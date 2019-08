Incêndios: Fogo em Rio Maior encontra-se em resolução mas mantém 250 operacionais no local

O incêndio florestal em Arrouquelas, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, encontra-se em resolução, desde as 17:30, três horas após ter deflagrado, mobilizando ainda mais de 250 operacionais, apoiados por 64 veículos e oito meios aéreos.

O fogo que lavrava numa zona de povoamento florestal, "com duas frentes ativas, em mato e eucaliptal", entrou em fase de resolução, pelas 17:30, extinguindo-se as frentes ativas, avançou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Pelas 17:20, as ações de combate estavam a decorrer "favoravelmente", prevendo-se nessa altura que o incêndio ficasse extinto em breve, indicou a mesma fonte, assegurando que não há povoações em risco.