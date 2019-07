Incêndios: Fogos na região centro estão a ser investigados - Ministro

O ministro da Administração Interna disse hoje que os órgãos de polícia criminal estão a investigar as causas dos incêndios que deflagram no sábado no distrito de Castelo Branco, manifestando "estranheza" por terem começado "separados por poucos minutos".

"Estes incêndios tiveram condições meteorológicas muito difíceis, condições orográficas favoráveis à sua projeção, muito rápida e circunstâncias que estão a ser investigadas pelos órgãos de polícia criminal", afirmou Eduardo Cabrita em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

O ministro sublinhou que, "certamente, as autoridades judiciárias darão a devida atenção no momento próprio, dado que se iniciaram cinco incêndios com espaços bastante curtos e que começaram separados por poucos minutos".