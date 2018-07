Incêndios: GNR anulou 535 dos 1.946 autos de contraordenação por falta de limpeza das matas

Por Lusa | 17:02

A Guarda Nacional República (GNR) anulou 535 dos 1.946 autos de contraordenação por falta de limpeza dos terrenos florestais, indicando que este ano foram já detidas 79 pessoas no âmbito da vigilância das florestas, foi hoje anunciado.

De acordo com o comandante-geral da GNR, Luís Botelho Miguel, foram recebidas este ano 3.818 denúncias relacionadas com a defesa da floresta contra incêndios, o que representa já mais de 2.000 denúncias em comparação com as 1.740 registadas em 2017.

Na apresentação de resultados das iniciativas sobre prevenção e combate a incêndios, que decorreu em Lisboa, a GNR revelou que foram levantados, até 31 de maio deste ano, 1.946 autos por falta de limpeza de terrenos, "dos quais 535 foram já anulados".