Incêndios: Há 1.500 operacionais a combater 55 fogos florestais no país

Mais de 1.500 operacionais continuavam, à meia-noite, envolvidos no combate a 55 incêndios, com as preocupações centradas no concelho de Cinfães, no distrito de Viseu, segundo a Proteção Civil.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava, às 00:07, 55 incêndios, nove dos quais em curso, quatro em resolução e 42 em conclusão.

No total, os 55 fogos mobilizavam 1.581 operacionais e 485 viaturas, sobretudo nos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Porto.