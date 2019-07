Incêndios: Juncker sublinha disponilidade da UE em telefonema a primeiro-ministro

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou ao primeiro-ministro, António Costa, disponibilidade para aumentar a ajuda da União Europeia (UE) a Portugal no combate aos fogos florestais, foi hoje anunciado.

O presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, falou na segunda-feira com António Costa ao telefone tendo "reiterado a disponibilidade da UE de aumentar a ajuda, se for necessário e pedido", para combater os fogos florestais em Portugal, tendo ainda manifestado "total solidariedade", anunciou uma porta-voz do executivo comunitário na conferência de imprensa diária.

A pedido de Portugal, a UE ativou já o sistema de emergência de navegação por satélite Copernicus para produzir mapas das zonas afetadas pelos incêndios que deflagraram no sábado nos distritos de Castelo Branco e de Santarém.