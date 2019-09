Incêndios: Mais de 1700 operacionais combatem 13 fogos ativos em Portugal

O combate às chamas mobilizava em Portugal 1.734 operacionais apoiados por 502 veículos às 04:20, com o maior número de bombeiros envolvido nas operações em Miranda do Corvo, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio em Miranda do Corvo, que deflagrou às 18:22 de sexta-feira, obrigou inclusive ao reforço de bombeiros, encontrando-se no terreno 621 operacionais apoiados por 181 viaturas, com a A13 a continuar cortada entre Lamas e Coimbra, de acordo com o 'site' da ANEPC.

Na Sertã, Castelo Branco, estão mobilizados para o combate às chamas 587 operacionais e 171 veículos, num incêndio florestal que deflagrou pelas 14:50 de sexta-feira, na localidade de Marmeleiro.