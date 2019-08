Incêndios: Mais de 270 bombeiros e nove meios aéreos combatem fogo em Abrantes

Um incêndio está a lavrar com intensidade numa zona de povoamento florestal na freguesia de Fontes, concelho de Abrantes, e estava a ser combatido às 18:40 por 271 operacionais e nove meios aéreos, não havendo habitações em perigo.

"O incêndio está a arder violentamente, numa zona de pinheiros e eucaliptos entre as freguesias de Carvalhal e Fontes, em Abrantes, e não há habitações em perigo", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito de Santarém.

O fogo começou às 17:10 na localidade de Água das Casas, na freguesia de Fontes.