Incêndios: Meios de combate reduzidos a partir de quarta-feira

Os meios de combate aos fogos florestais vão diminuir a partir de quarta-feira, mas em caso de necessidade serão reforçados em função do risco, segundo o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) deste ano.

O número de meios terrestres e aéreos é reduzido após terminar hoje o nível III de empenhamento operacional, em que estiveram mobilizados, desde o início do mês, 9.279 elementos, 1.972 veículos e 60 aeronaves.

A diretiva operacional que estabelece o DECIR indica que a partir de quarta-feira o empenhamento dos meios de combate vai estar no nível II, passando a estar no terreno as forças de empenhamento permanente e 39 meios aéreos.