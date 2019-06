Incêndios: Ministro diz que estão limpos 70% dos 31 mil terrenos sinalizados

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou hoje que estão resolvidas 70% das mais de 31.500 situações de incumprimentos de limpeza de terrenos, no âmbito da prevenção dos incêndios florestais.

"A GNR identificou 31.500 situações que precisavam de uma resposta mais adequada. Está a fazer o levantamento uma a uma e identificando já níveis de cumprimento acima dos 70%. E é esse esforço que todos vamos continuar a fazer para um verão mais seguro", disse Eduardo Cabrita à margem da inauguração do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Em 10 de abril, ouvido no parlamento pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o ministro adiantou que "foram sinalizadas 31.582 situações em que a limpeza" não estava segundo os padrões estabelecidos na lei, acrescentando que as mesmas estavam a ser comunicadas aos municípios.