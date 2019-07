Incêndios: Ministro nega "falta de transparência" na aplicação de fundo europeu

O ministro do Planeamento negou hoje falta de transparência na aplicação do Fundo de Solidariedade Europeu (FSUE) atribuído aos incêndios florestais de 2017, salientando que representa apenas 7,5% dos 670 milhões de euros investidos na reconstrução dos territórios afetados.

Nelson de Souza foi chamado à Comissão dos Assuntos Europeus pelo PSD, que queria saber como e onde têm sido utilizados os 50,6 milhões de euros (ME) atribuídos através do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUC) para ajudar na reconstrução pelos incêndios de junho e de outubro de 2017, considerando que existe "falta de transparência" do Governo nesta utilização.

O deputado social-democrata Duarte Marques quis saber, entre outras questões, quais foram os períodos exatos incluídos na candidatura portuguesa, se existem duplicação de fundos para o mesmo apoio, se as despesas dos meios aéreos estão a ser pagas pelos fundos europeus e quais os municípios abrangidos, salientando que "houve municípios que tiveram de se endividar", porque este dinheiro de solidariedade não chegou.