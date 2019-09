Incêndios na Austrália obrigam à retirada de centenas de pessoas

Pelo menos 400 pessoas foram retiradas das suas habitações na Austrália devido aos múltiplos incêndios que estão a ser combatidos por milhares de operacionais no leste do país, informaram as autoridades locais.

Até ao momento, só foram registados danos materiais, o que as autoridades do estado de Queensland descreveram como "um milagre".

Neste estado australiano, um dos mais afetados pela seca intensa e prolongada no país, cerca de mil bombeiros combatem mais de 80 incêndios.