Incêndios: Oficiais de segurança prontos para ajudar numa região habituada a fogos

Por Lusa | 05:00

A figura do oficial de segurança começa a surgir em várias aldeias do país e na região Centro, em localidades habituadas a fogos, estes novos elementos mostram-se preparados para dar o sinal de alerta e ajudar na evacuação.

Em Ponte do Sótão, no concelho de Góis, os dois oficiais de segurança responsáveis pela aldeia e por quatro localidades vizinhas, no âmbito do programa "Aldeias Seguras", desdobram-se em trabalhos para garantir que tudo estará preparado se algum incêndio se aproximar da sua terra.

Por lá, Manuel Simões e Ramiro Rodrigues, reformados, já trataram de retirar a sirene da antiga fábrica de papel desativada - usada em tempos para chamar os trabalhadores - para a casa do povo.