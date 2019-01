Incêndios: Oliveira do Hospital doa 250 mil árvores nativas para travar eucalipto

Por Lusa | 16:51

Os proprietários florestais de Oliveira do Hospital lesados pelos incêndios de 2017 vão beneficiar de uma oferta inicial de 250 mil árvores autóctones como incentivo à eliminação de eucaliptos, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Para esta primeira fase do projeto Reflorestar, lançado pela autarquia "para devolver as áreas verdes à floresta do concelho", no distrito de Coimbra, os donos das áreas ardidas podem candidatar-se até 31 de janeiro.

A oferta de 250 mil unidades abrange uma segunda candidatura, ainda em 2019, entre 01 e 30 de setembro.