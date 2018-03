Incêndios: Presidente apresenta condolências à família de mulher que morreu no hospital de Coimbra

Por Lusa | 23:31

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje condolências à família da mulher que morreu no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a 49ª vítima mortal dos incêndios de outubro de 2017.

O Chefe de Estado apresentou condolências à família da vítima, residente na aldeia de Chão de Vento, freguesia de Sobral, Mortágua, "vítima dos incêndios de outubro passado e que hoje faleceu, depois de uma longa agonia", informou uma nota divulgada no sítio oficial da Presidência.

A mulher morreu hoje no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra onde estava internada na sequência dos incêndios ocorridos em outubro no norte e centro do país, disse à agência Lusa fonte do hospital.