Incêndios: Primeiros alimentos para animais chegam sexta-feira às zonas afetadas

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou hoje que os primeiros carregamentos com alimento para animais chegam sexta-feira às zonas afetadas pelos incêndios na região Centro nos últimos dias.

Trata-se, como explicou o governante em Alfândega da Fé, de ajuda que o Ministério da Agricultura vai disponibilizar solidariamente para os agricultores daqueles concelhos.

"Estamos a trabalhar a 200 à hora e isso permite-nos já estar estabelecido com as câmaras uma base logística, já está organizada, já estão preparados os locais onde esse alimento vai ser disponibilizado, quer para pecuária, quer para as abelhas", afirmou.