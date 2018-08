Incêndios: Proteção Civil não espera noite fácil com situação complexa em Silves

Por Lusa | 20:40

As chamas atingiram hoje à tarde uma grande velocidade no concelho de Silves, com uma progressão que terá sido superior a dois quilómetros/hora, e a Proteção Civil não espera uma noite fácil no combate ao incêndio na zona.

"Não nos espera um período fácil. A meteorologia, mais uma vez, sobretudo no que diz respeito ao vento, mantém-se bastante desfavorável, ou melhor, vai favorecer aquilo que é a progressão do incêndio", afirmou, num 'briefing' realizado em Monchique, no distrito de Faro, a 2.ª comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

A zona entre Silves e São Bartolomeu de Messines, no mesmo concelho, é neste início de noite "muito complexa", tendo as chamas lavrado "praticamente em toda a área entre São Marcos da Serra e Silves, uma área bastante significativa".