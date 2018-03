Incêndios: PSD diz que ainda há "problemas por resolver"

Por Lusa | 17:06

O líder parlamentar do PSD considerou hoje que ainda há "problemas por resolver" na preparação da época de incêndios, apontando os meios aéreos e comandos distritais, e as "orientações confusas e contraditórias" na limpeza de terrenos.

"Criou muito receio nas populações, eu até diria que as vítimas dos incêndios se sentiram ameaçadas com esta questão dos prazos e das coimas da limpeza das matas", acusou Fernando Negrão, no debate quinzenal no parlamento, afirmando que tal "não é admissível" depois do que passaram na sequência dos incêndios do verão passado.

Neste ponto, António Costa reiterou que a mensagem essencial do Governo "não é a caça à multa", mas a importância da limpeza do mato, salientando que este dever estava há mais de 12 anos plasmado na lei e "pouco se fazia para cumprir".