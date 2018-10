Por Lusa | 03:34

Rajadas de vento que atingem a velocidade de 100 quilómetros por hora preocupam as autoridades que combatem as chamas do grande incêndio que se aproxima da Malveira da Serra.

O oficial de operações da Proteção Civil, Paulo Santos, admitiu à agência Lusa que possam ter existido algumas casas afetadas pelo fogo mas disse não dispor ainda de dados concretos.

Questionado sobre se haveria algum risco para a povoação de Malveira da Serra, Paulo Santos disse que "neste momento não".