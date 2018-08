Rui Rio diz que PSD não fala com casas a arder

Presidente do partido diz que houve "incapacidade de articular e coordenar" os meios de combate em Monchique.

Por Lusa | 20:16

Rui Rio acusou esta sexta-feira os responsáveis pelo combate ao incêndio de Monchique de "incapacidade de articular e coordenar" os meios de combate, e disse que o PSD "não fala com as casas a arderem".

"Principalmente no último ano e depois de Pedrógão [Grande], e justamente porque Monchique estava sinalizado percebi que não se fez aquilo que se deveria ter feito ao longo dos anos para evitar o que aconteceu", afirmou o presidente do PSD aos jornalistas durante a visita que fez esta sexta-feira a este concelho do distrito de Faro.

Rui Rio, o último líder partidário a visitar esta zona afetada pelos incêndios, explicou a razão de ainda não ter ido ao terreno.