Incêndios: Sessenta jovens retirados de acampamento na Covilhã

Um fogo que deflagrou hoje à tarde na localidade de Terlamonte, freguesia do Teixoso, concelho da Covilhã, obrigou a retirar, por precaução, 60 jovens que estavam a acampar, disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.

"Eram 60 jovens que estavam a acampar na Quinta do Rio, mesmo na margem do rio Zêzere, e que por precaução foram retirados. Foram encaminhados para o pavilhão gimnodesportivo da Escola C+S do Teixoso, onde se encontram agora", disse o autarca, que está a acompanhar o combate às chamas no teatro das operações.

Vítor Pereira garantiu que a evacuação foi realizada "apenas por precaução" e antes de as chamas terem chegado perto do local onde estavam as tendas.