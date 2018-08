Incêndios: Três fogos ativos esta madrugada em Faro, Lisboa e Leiria

Por Lusa | 01:17

Três incêndios lavravam em Monchique, Faro, em Alcabideche, Lisboa, e em Leiria, pela 01:00 de hoje, envolvendo um total de 123 homens e 37 viaturas no combate às chamas.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o incêndio que se apresentava mais complicado lavrava na freguesia de Monchique, no distrito de Faro, com 64 homens e 22 viaturas no local a combater as chamas.

No distrito de Lisboa, na freguesia de Alcabideche, do concelho de Cascais, um outro incêndio devorava mato, com 42 bombeiros, apoiados por 11 viaturas, a tentar dominar o fogo.