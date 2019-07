Incêndios: UE "está pronta para aumentar a sua assistência" se Portugal solicitar

A União Europeia (UE) "está pronta para aumentar a sua assistência" a Portugal, se solicitado, no caso dos incêndios que assolam o país, disse hoje o comissário europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides.

O incêndio que começou cerca das 15:00 de sábado na localidade de Fundada, Vila de Rei (distrito de Castelo Branco) e se estendeu ao início da noite ao concelho de Mação (distrito de Santarém) permanece ativo há mais de 24 horas e está a ser combatido por 844 operacionais, apoiados por 255 viaturas e 15 meios aéreos.

"Acabei de falar com o ministro da Administração Interna. Permanecemos em contacto próximo com as autoridades portuguesas sobre a situação dos incêndios florestais", escreveu Christos Stylianides, na rede social Twitter.