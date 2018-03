Incêndios: Viseu, Braga e Santarém são os distritos que vão ter mais parques de madeira

Por Lusa | 10:39

Viseu, Braga, Santarém e Castelo Branco são os distritos que vão ter mais parques de madeira queimada criados por empresas do setor, disse a associação que representa estas indústrias.

Dos 25 parques aprovados na candidatura do consórcio de 14 empresas do setor, 17 são ampliações de estruturas existentes e oito são parques criados de raiz, sendo que a maioria (16) são para armazenar madeira de serração (com diâmetro superior a 20 centímetros), havendo seis para madeira de trituração (abaixo dos 20 centímetros) e três mistos, disse a Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal (AIMMP), em resposta à agência Lusa.

Viseu (cinco), Braga (quatro) Santarém (quatro) e Castelo Branco (quatro) são os distritos com mais parques ampliados ou criados pelo consórcio de empresas, no âmbito das medidas de apoio do Governo para o armazenamento da madeira queimada.